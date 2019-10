Autoridades marítimas tentam resgatar pescador de 23 anos que caiu ao mar

Uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré está a efectuar buscas no mar para resgatar um homem que caiu ao mar quando se encontrava à pesca em S. Pedro de Moel, informou a Capitania do Porto da Nazaré.

O homem, de 23 anos, “caiu ao mar quando se encontrava à pesca. Foi dada a informação de que não sabe nadar”, disse à agência Lusa Paulo Gomes Agostinho, comandante do Porto da Nazaré.

O pescador encontrava-se junto ao Farol do Penedo da Saudade, na praia de S. Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, “acompanhado de familiares que deram o alerta”, registado pela Capitania do Porto da Nazaré às 14h58.

Uma embarcação da estação salva-vidas da Nazaré “está já a patrulhar a zona”, tendo sido deslocados para o local meios da polícia marítima para “efectuar buscas por terra”.

Na busca pelo pescador estão envolvidos nove elementos da Polícia Marítima.