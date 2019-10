Grupo de Lobo d’Ávila pede acesso às contas do CDS e admite auditoria

O grupo de conselheiros nacionais liderados por Filipe Lobo d’Ávila – potencial candidato à sucessão de Assunção Cristas - vai pedir à direcção do CDS um relatório de contas “actualizado, rigoroso e transparente”, segundo o porta-voz Raul Almeida. O grupo admite vir a solicitar uma auditoria externa independente à situação financeira do partido.

O problema estará na dívida e na redução da subvenção estatal que o CDS irá receber face aos resultados das legislativas em que o partido passou de 18 deputados para cinco. “Este relatório é imprescindível para avaliar com responsabilidade e seriedade o futuro do CDS”, segundo o ex-deputado. Em causa está a ponderação deste grupo – autor da moção Juntos pelo Futuro – em avançar com a candidatura de Filipe Lobo d’Ávila à liderança do partido. O pedido de acesso às contas vai ser feito por José Carmo, responsável pela área económica e financeira do grupo.

“Dependendo dos dados que a Direcção do CDS forneça, poderá haver, ou não, um pedido de uma auditoria externa independente”, afirma Raul Almeida, considerando que este é um passo “fundamental para o CDS poder mudar de vida”. Nos últimos dias têm sido noticiados despedimentos de colaboradores do partido e a intenção de vender património bem como terminar com arrendamentos de edifícios onde se encontram sedes concelhias.

Raul Almeida lembra que os conselheiros nacionais eleitos nesta lista nunca aprovaram as contas do partido nos últimos anos por “falta de informação”. A mesma queixa sobre as contas foi sendo partilhada pela Tendência Esperança em Movimento, corrente interna do partido.