Pelo menos dois mortos e 14 feridos em tiroteio no Texas

Pelo menos duas pessoas morreram e dez ficaram feridas num tiroteio numa festa académica perto de Greenville, a leste de Dallas, no estado norte-americano do Texas.

Buddy Oxford, da polícia de Hunt County, confirmou a jornalistas no local que há pelo menos duas vítimas mortais. Há pelos menos 14 pessoas feridas identificadas pelas autoridades, mas outras poderão ter procurado ajuda médica por outras vias.

A polícia tinha sido chamada ao local cerca das 23h30 (hora local) devido a problemas relacionados com estacionamento. Cerca de 15 minutos depois da chegada dos agentes, ouviram-se tiros dentro do espaço The Party Venue. Em declarações aos jornalistas, Buddy Oxford afirma que terá sido usada uma espingarda semi-automática, mas o autor dos disparos ainda não foi identificado.

À WFAA-ABC, fonte oficial da polícia disse que o tiroteio aconteceu pouco depois da meia-noite (hora local) e que não houve nenhuma detenção até ao momento.

À Associated Press, um porta-voz da Texas A&M University em Commerce, onde estudavam os organizadores da festa, confirmou a ocorrência de um tiroteio no evento num local a cerca de 24 quilómetros do campus, mas não avança ainda se houve estudantes feridos.