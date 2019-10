As “mãos invisíveis” destas mulheres ajudaram a construir uma cidade

Quando Maria do Rosário e Celeste Ramalho põem as mãos sobre mesa do café, é impossível tirar os olhos dos dedos entortados por uma vida a cruzar as linhas nas teias, de onde, passadas semanas, saíam as grandes tapeçarias de Portalegre. “O senhor Camarinha sentava-se à nossa frente e dizia que parecia que estávamos a tocar harpa”, diz Celeste, 83 anos, uma das primeiras trabalhadoras da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre. “Deformaram as mãos à gente. Foi o que ganhamos. Mais a vista…”

