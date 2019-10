Ricardo Santos foi à China buscar mais um top-10

Ricardo Santos terminou hoje o Foshan Open, na China, no grupo dos 9.ºs, uma classificação de sabor amargo para ele, que iniciara a última volta empatado na frente com o chinês Zheng-kai Bai, mas um top-10 é sempre positivo e esta até foi a quarta melhor marca do algarvio no Challenge Tour, só superada pela vitória no Swiss Challenge, o 2.º lugar no D+D REAL Czech Challenge e o 3.º no Rolex Trophy, valendo-lhe além do mais um prémio de 9900 euros e a subida de 9.º para 8.º na Road to Mallorca do Challenge Tour.

Os 15 primeiros na Road to Mallorca no final da temporada garantem a promoção ao European Tour, e se Santos tinha garantido de antemão o regresso ao principal circuito europeu de profissionais, para Filipa Lima as contas complicaram-se na China, já que falhou o cut e desceu de 18.º para 22.º na Road to Mallorca. Terá de ter uma grande prestação na prova de encerramento, a Grand Final do Challenge, que decorrerá de 7 a 10 de Novembro no Club de Golf Alcanada, em Port d'Alcúdia, ilha de Maiorca, nas Baleares espanholas.

No Foshan Open, o algarvio de 37 anos até começou bem a jornada decisiva no Par 72 do Foshan Golf Club, em Shishan Town, distrito de Nanhai, com dois birdies nos primeiros cinco buracos, mas no resto do percurso faria apenas mais um e ainda marcou um duplo bogey e dois bogeys, para uma volta final de 73 (+1) que contrasta com o brilhantismo das três primeiras – 67-66-67.

Contas feitas, totalizou 273 pancadas, 15 abaixo do Par, acabando por ficar a oito pancadas do homem com quem jogou os últimos buracos, Zheng-kai Bai, que marcou 65 (-7) tornando-se o primeiro chinês a vencer no Challenge Tour, facturando um prémio de 72 mil euros. Bai somou 265 (-23) deixando o seu mais próximo oponente, o também chinês Zecheng Dou (269, -19), a quatro shots de distância. Foi uma prova memorável para os jogadores da casa.

