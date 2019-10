Paulo Fonseca agrava crise do AC Milan

Depois de quatro empates consecutivos, divididos entre Série A italiana e Liga Europa, a Roma de Paulo Fonseca voltou neste domingo às vitórias, triunfando por 2-1, em casa, sobre o AC Milan, que está a ter mais uma época muito abaixo das expectativas e dos milhões gastos em reforços.

O bósnio Edin Dzeko colocou a formação orientada pelo técnico português em vantagem aos 38’, com Theo Hernández a empatar para os “rossoneri” já na segunda parte, aos 55’, mas Nicolo Zaniolo voltou a colocar os romanos na frente.

Com este triunfo, Paulo Fonseca viu a sua equipa subir ao quinto lugar da Série A, agora com 16 pontos, enquanto o AC Milan, que teve o português Rafael Leão a titular, continua perdido na segunda metade da tabela - é 13.º, com dez pontos.