Há um líder isolado na Alemanha e não é o Bayern

O Borussia Moenchengladbach passou neste domingo a estar sozinho no topo da classificação da Bundesliga 1, ao triunfar por 4-2 sobre o Eintracht de Frankfurt. Com o empate (0-0) do Wolfsburgo na recepção ao Augusburgo, o Borussia deixou de ter companhia no topo, tendo agora um ponto de vantagem sobre o Bayern Munique, que está em segundo.

Marcus Thuram, filho do antigo internacional francês Liliam Thuram, abriu o marcador para a equipa da casa aos 28’, com Wendt a fazer o 2-0 em cima do intervalo, aos 45’. Danny da Costa reduziu para a formação de Frankfurt (que teve Gonçalo Paciência no “onze” titular) na segunda parte (59'), Elvedi fez, de cabeça, o 3-1 aos 75’, antes de nova reacção do Eintracht, através de Hinteregger (79'). Mas, aos 85’, Zakaria deu nova tranquilidade ao líder, com o golo que resultou no 4-2 final.

Esta está a ser uma época particularmente competitiva na principal divisão do futebol germânico. A prova disso está na curta distância pontual entre as equipas da primeira metade da tabela com nove jornadas disputadas - o líder Borussia tem 19 pontos, o 10.º classificado Hoffenheim tem 14.