FC Porto derrota o líder Famalicão e chega ao topo

Numa partida em que estava em jogo a liderança da I Liga, o FC porto derrotou neste domingo o Famalicão por 3-0, assumindo a liderança da classificação.

Os “dragões” realizaram uma grande exibição e mereceram em absoluto o triunfo, que, no entanto, acabou por surgir graças a três erros de jogadores adversários.

O 1-0 foi apontado por Luis Díaz, que, já muito perto do intervalo, aproveitou uma oferta de Patrick, para recolher a bola à entrada da área do Famalicão e inaugurar o marcador.

O intervalo chegou pouco depois e a vantagem “azul-e-branca” era justíssima, face às inúmeras ocasiões de golo desperdiçadas até esse momento.

Na segunda parte, foi Soares a beneficiar dos erros do Famalicão. Desta vez, a oferta foi de Lionn, que entregou a bola ao avançado portista. Num lance individual, com alguns ressaltos à mistura, Soares aumentou a vantagem do FC Porto, que chegaria aos 3-0, já nos derradeiros instantes do encontro por intermédio de Fábio Silva.

O jovem jogador “azul-e-branco”, acabado de entrar, pressionou de forma insistente a defesa do Famalicão e tirou proveito disso, com o guarda-redes Defendi a falhar e a entregar a bola ao jogador.