Benfica vence à justa em Tondela

O Benfica venceu neste domingo em Tondela, por 0-1, em jogo da oitava jornada da I Liga, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato, dependente do desfecho do FC Porto-Famalicão desta tarde, no Dragão.

O defesa central Ferro (19') marcou de cabeça na sequência de um canto de Grimaldo, resolvendo um encontro em que a equipa de Bruno Lage - com André Almeida, Pizzi e Taarabt de volta ao “onze” - entrou determinada a resolver a questão, com Pizzi a testar a atenção de Cláudio Ramos.

Escorado numa linha de cinco defesas, o Tondela não se deixou impressionar e obrigou Vlachodimos a aplicar-se a fundo, com o alemão a evitar por duas vezes, no espaço de um minuto, o golo dos locais, primeiro por Denilson Jr. e depois por Xavier.

O golo de Ferro acabou por revelar-se decisivo, já que o Benfica foi resolvendo as investidas do Tondela, praticamente esgotadas com o intervalo, já que a segunda parte revelar-se-ia menos rica, apesar do inconformismo não traduzido em remates e muito menos em situações de perigo que pudessem alterar o desfecho favorável ao campeão em título.