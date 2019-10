Benfica vence à justa em Tondela

O Benfica venceu neste domingo em Tondela, por 0-1, em jogo da oitava jornada da I Liga, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato, dependente do desfecho do FC Porto-Famalicão desta tarde, no Dragão.

Positivo/Negativo Positivo Vlachodimos Blindou a baliza do Benfica com duas intervenções providenciais, evitando que o Tondela se colocasse em vantagem à passagem dos 10 minutos. Praticamente sem tempo para se recompor depois do remate à queima de Denilson Jr. — que sacudiu com o pé —, o alemão voou para negar o golo a Xavier no lance seguinte

Positivo Chiquinho Regressou à competição depois da lesão à terceira jornada, no clássico da Luz com o FC Porto, e assumiu-se como a grande excepção numa segunda parte em que acabou por criar os principais lances de ataque do Benfica. Negativo Denilson Jr. Não conseguiu extrair dividendos das boas acções que foi produzindo, pecando na altura de definir os ataques. Saiu de maca, com lesão que ensombra uma tarde que poderia ter sido bem positiva.

Sem Rafa e Raul De Tomás, o Benfica entrou decidido, empenhado em desbloquear o jogo, sobressaindo as primeiras acções de Pizzi (2’) e André Almeida (7’), a testarem a linha de cinco defesas — com três centrais — do adversário.

Sem se deixar intimidar, confundindo até o adversário, o Tondela respondeu usando de força desproporcional... que só não se revelou letal porque Vlachodimos, no intervalo de um minuto, salvou por duas vezes a pele de um Benfica surpreendido pela precisão do trio destacado por Natxo González para as operações-relâmpago.

Na primeira iniciativa, Xavier descobriu Murillo no flanco oposto e o venezuelano ofereceu o golo a Denilson Jr., que, sem oposição, rematou de zona frontal, dando apenas tempo ao guarda-redes alemão para desviar com o pé. Os reflexos de Vlachodimos seriam logo a seguir postos à prova por Xavier, servido por Denilson, num remate colocado a obrigar o guardião do Benfica a voar para evitar uma entrada em falso.

A equipa de Bruno Lage, que voltou a contar com André Almeida, Pizzi e Taarabt, estreando Cervi no campeonato, levou o aviso do Tondela a peito e, à falta de soluções para contrariar a exiguidade de espaços no último terço do campo, aproveitou uma falha de marcação de Murillo para fazer a diferença em lance de bola parada, com o central Ferro a lançar as bases da vitória encarnada após canto de Grimaldo.

O Tondela poderia ter acusado o golpe e quebrado, desmoralizando perante a adversidade. Mas Denilson Jr. esteve na iminência de anular a vantagem “encarnada”, cabeceando por cima da barra. Mas, mais importante, vincando a integridade da equipa, que continuou disposta a criar problemas ao Benfica.

Porém, independentemente das boas intenções, o paradigma tinha sido alterado, esvaziando a lógica da teia de três centrais, até porque a vantagem conquistada antes do vigésimo minuto deixava o Benfica mais à vontade para marcar e gerir o ritmo, mantendo a posse de bola sem arriscar expor-se demasiado e sem ter de preocupar-se com a marcha dos ponteiros do relógio.

Contudo, essa posição mais especulativa, a par da falência de um dos pilares da estratégia do Tondela, provocou uma atitude mais arrojada dos locais, forçando erros prontamente aproveitados para lançar Murillo, Xavier e Denilson. Num desses erros, Florentino varreu Murillo escapando a uma expulsão que o VAR não descortinou, ainda que o lance tivesse sido precedido de uma falta (não assinalada) de Bruno Wilson sobre Grimaldo.

O jogo prosseguiu morno, acabando por esgotar qualquer réstia de emoção com o recolher às cabines. No regresso, cedo se percebeu que o golo de Ferro acabaria por assumir papel decisivo na terceira vitória consecutiva das “águias”, numa tarde marcada pelo regresso de Chiquinho à competição.

Já sem a mesma disponibilidade física, o Tondela ainda abdicou do terceiro central, mas foi recolhendo as garras, com o Benfica a resolver as cada vez mais tímidas investidas dos locais, que apenas mantiveram o inconformismo, mas não foram capazes de traduzir em remates.