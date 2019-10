Margaret Atwood e Jon Fosse não são hologramas, estão bem vivos e a dar-nos lições

Mil árvores foram plantadas em 2014 na floresta Nordmarka, nos arredores de Oslo, na Noruega. Vão crescer durante 100 anos. Em cada um desses anos, um autor contribui com um manuscrito para o projecto Future Library, a Biblioteca do Futuro da artista Katie Paterson. Os textos só irão ser lidos em 2114, quando passarem 100 anos sobre o arranque da Future Library. A floresta vai fornecer papel para que se imprimam os textos dos 100 escritores que farão parte do projecto.

