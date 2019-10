Filhos sem liberdade, submissão de afetos

Quando os pais se divorciam ou separam, há uma transição entre o casal conjugal (situação em que se verifica enquanto vivem juntos) para o casal parental (situação que ocorre quando passam a viver separadamente). Um dos maiores desafios destes pais é saber distinguir os papéis nas duas situações (conjugais dos parentais). Em momentos de transição familiar, é comum haver fronteiras indefinidas e difusas que condicionam a reorganização dos seus papéis (Schudlich et al., 2015).

Desta dificuldade geram-se problemas como o da “alienação parental” que corresponde à indução da rejeição hostil dos filhos face a um dos pais (pai ou mãe), o qual está associado ao pior conflito que os filhos podem vivenciar, o conflito de lealdade exclusiva (Féres-Carneiro, 1998, p.387). (1)

Quando um casal se separa, no distanciamento que poderá ocorrer, ambos vivenciam um luto, independente de quem promoveu o fim do relacionamento, pois o processo de separação costuma gerar para ambos uma série de conflitos de sentimentos, como de dor, frustração, sofrimento e angústia (Souza e Ramires, 2006. (2)

O divórcio ou separação conflituosa pode ser gerador da rutura familiar, pois além do casal, os filhos também passam por momentos difíceis (Gómez-Díaz, 2011). (3)

Por vezes, observamos a dificuldade dos pais em lidarem com a separação ou divórcio, nomeadamente a dificuldade de se desvincular do relacionamento anterior, não conseguindo separar a conjugalidade da parentalidade, o que os leva ao envolvimento dos filhos nos seus descordos destrutivos, utilizando-os para tentar manipular a situação conflituosa e promovendo neles um conflito de lealdade grave.

Neste caso, os filhos sentem-se comprometidos, forçados a estabelecer alianças, a tomar partido e escolha de um dos lados, passando a ser uma espécie de extensão desse pai ou dessa mãe, compartilhando os seus sentimentos de hostilidade, ódio e mágoa em relação ao outro par parental, e manifestando uma perceção alterada da realidade. Estes filhos vêem-se coagidos a abandonar/rejeitar a sua afetividade e a não ter liberdade para poder amar o outro pai ou mãe, como um mecanismo de sobrevivência emocional, estando privada da sua infância, o que se traduz em abusos emocionais.

O pai/mãe alienador tudo faz para que os filhos se posicionem do seu lado, utilizando para isso algumas estratégias baseadas num discurso persuasivo, tais como (Kenneth, et al., 1996, cit. por Feitor, 2012 (4), p. 53-54): “(1 a culpa (“Não sei porque o pai/mãe nos deixou, tudo parecia tão bem”); (2 a intimidação (“Vai para a casa do teu pai/mãe se quiseres, mas não é para abraçares o/a namorado/a, entendeste?”); (3 o medo (“Só quero que saibas que se estás do lado do teu pai/mãe, se precisares de mim, não adianta chamar”); (4 a vitimização (“O teu pai/mãe vai-me levar a tribunal novamente, vai-te tirar de mim para me deixar sozinho/a”); (5 a pena (“Filho, precisas de saber que eu não me posso dar ao luxo de te levar a lugares que o teu pai/mãe leva, porque ele/ela tem muito dinheiro. Eu sei que não é justo para ti, mas é assim que as coisas são”); (6 a ameaça (“Então, estiveste com o teu pai/mãe bastante tempo! Talvez queiras ficar a viver lá. Eu só quero que saibas que se fizeres isso não me voltas a ver.”); entre outras”.

Summers e Summers (2006) referem (5) ainda outros estratagemas empregues pelo pai/mãe alienador para deturpar a perceção dos filhos sobre o pai/mãe alienado como: (1 atribuir nomes desagradáveis ao outro pai/mãe; (2 estimular os filhos a explorar o outro progenitor; (3 ”subornar” a lealdade dos filhos com privilégios e bens materiais; e (4 tentar apagar ou alterar memórias positivas dos filhos sobre o outro pai/mãe.

O conflito parental frequente e intenso encontra-se associado a uma grande diversidade de problemas nos filhos que se sentem pressionados, ansiosos e deprimidos, com uma baixa autoestima e autoconfiança, podendo mesmo desenvolver doenças relacionadas com o stress e outros problemas de saúde, de comportamento e de ajustamento social, e ter um baixo desempenho académico (Linda Nielsen, 2013). (6)

