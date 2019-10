Um alerta para os problemas sociais no último dia do Portugal Fashion

O Portugal Fashion fechou no sábado à noite com casa cheia, com alertas de Susana Bettencourt para as taxas de suicídio e a existência de bullying entre os jovens. Também a dupla Marques Almeida alertou para a necessidade do mundo da moda ser mais inclusivo. Num evento que também serviu de “grito” de apelo à sociedade e uma chamada de atenção para o meio ambiente, passaram pela Alfândega do Porto 44 mil pessoas ao longo dos quatro dias, avançou a organização.

Foi com a Casa de Serralves e os seus jardins como pano de fundo que a dupla Marques Almeida apresentou, numa manhã solarenga, a colecção Primavera/Verão 2020, com referências aos anos 1950/1960 e ao punk. Pela escadaria e jardins desfilaram 35 coordenados, “neste emblemático espaço, que é muito importante pela arquitectura e estética” para Marta Marques e Paulo Almeida, os designers radicados em Londres.

Num local, onde está patente a exposição “Paula Rego. O Grito da Imaginação”, também o casal quis “dar um grito” no sentido de dar empoderamento às mulheres e raparigas que, de outra forma, não teriam lugar no panorama da moda normal”, alerta Marta Marques. Ao lado, Paulo Almeida realça que “mais do que tentar vender um produto, é tentar passar uma mensagem positiva com esse produto de diversidade e de inclusividade” que o mundo da moda precisa para contrariar “uma versão de moda desligada”.

Além do sentido de responsabilidade social, o casal admite ainda ter preocupações ao nível da sustentabilidade e do meio ambiente. Nesse sentido, “a próxima colecção vai ter mais de 90% de materiais reciclados ou de fontes sustentáveis”, divulga Paulo Almeida.

Os pescadores de Alexandra Moura

Já de regresso à Alfândega do Porto, a tarde do Portugal Fashion começou solarenga, com destaque para Alexandra Moura com uma paleta de cores desde o preto, passando pelo azul-cobalto, o azul seco e o cor de laranja até aos tons terra.

A criadora levou à passerelle a colecção “Gadidae”, designação latina para a família de peixes a que pertence o bacalhau. E quis mostrar, então, o contraste da história de “quem vai” (os pescadores) e de “quem vê partir” (as suas mulheres), no âmbito da faina marítima. Sob os holofotes estiveram peças que são influenciadas pelas roupas dos pescadores, mas neste caso apresentaram-se desconstruídas e reinterpretadas na sua forma e no conceito.

Alexandra Moura foi a primeira designer de moda portuguesa a fazer parte, este ano, do calendário oficial da Semana da Moda de Milão.

O alerta para o bullying de Susana Bettencourt

Reconhecida no mundo da moda pelas suas malhas, Susana Bettencourt, que já acostumou o seu público para várias questões sociais, decidiu, desta vez, alertar para o bullying, o aumento das taxas de suicídio entre os jovens e para os estados depressivos na sociedade, apelando à criação de mecanismos na escola e em casa para combater estes problemas.

“Está na hora de mudar, de deixar de julgar os outros”, exortou Susana Bettencourt, à margem da apresentação dos 40 coordenados da colecção “Super Humano - Hora de Mudar”. Grande parte destas peças de vestuário já estão à venda, no âmbito da mudança de estratégia no modelo de negócio de Susana Bettencourt.

A criadora já tinha avisado, na última edição do Portugal Fashion, em Março deste ano, que iria apresentar uma colecção por ano, mas cujas peças já estivessem à venda nas lojas. E assim fez. Então, lamentava que o mundo da moda “estivesse desfasado no tempo e a criar um negócio errado”, quando mostra ao público a colecção seis meses antes de a ter à venda.

Seguiu-se Maria Gambina que levou à passerelle a colecção “Gambina F.C.”, inspirada no documentário Novos Baianos Futebol Clube (1973), realizado por Solano Ribeiro. “Eles viviam em comunidade, tinham uma filosofia muito cool, de paz, amor e natureza, e ao mesmo tempo jogavam futebol”, descreve a criadora.

Por isso, Maria Gambina construiu a colecção dentro desse espírito. “Recrio peças gráficas com sobreposições de riscas que nos remetem para as camisolas de futebol, que não são riscas estampadas, mas são, sim, cosidas por cima das peças”, continua a descrever enquanto explica que brinca com estampados de emblemas dos clubes de futebol da época. Nestes 35 coordenados, alguns em macramé, outros com pregas e plissados, a designer mistura também padrões e utiliza frases do disco Acabou Chorare, dos Novos Baianos.

O futurismo dos Alves/Gonçalves

A dupla Alves/Gonçalves fechou o Portugal Fashion com a irreverência e surpresa a que habituou o público. Manuel Alves e José Manuel Gonçalves levaram à passerelle quatro dezenas de coordenados com novas tecnologias aplicadas nos tecidos da colecção streetwear.

No seu “estilo mais futurista”, como os próprios se descrevem, os dois designers de moda apresentaram peças com “manipulação dos tecidos, uma abordagem feminina mas com apontamentos street e novas formas que explodem de maneira interessante”, descreve Manuel Alves ao PÚBLICO, antes do desfile.

Para Manuel Alves, “a obrigação de um designer de moda é surpreender, provocar curiosidade no olhar das pessoas em relação a este vestuário moderno”, adiantando que a dupla tem peças de vestuário que se assemelham a um puzzle assimétrico. Depois há os plissados, os vestidos voluptuosos que causaram espanto na assistência, que aplaudiu de pé a dupla de criadores.

O Portugal Fashion despede-se, assim, com mais sete mil visitantes do que na última edição, tendo ainda contado com desfiles da marca Concreto, que nasceu em 1990 e é distribuída pelo grupo Valerius Têxteis; com a moda infantil; e Pedro Pedro que concebeu as fardas para a Galp. Destaque ainda para as colecções de calçado Made in Portugal, presentes também neste evento.

