Pelos bastidores (e não só) do Portugal Fashion

O antes e o depois. O repórter fotográfico Paulo Pimenta andou, por estes dias, pela Alfândega do Porto, atrás de quem realiza o Portugal Fashion, porque este é um evento que não se faz só dos nomes que desenham os traços do que vai ser a moda do próximo ano, da colecção Primavera/Verão 2020.

Quem penteia, quem maquilha, quem monta o espectáculo, quem passa os coordenados, quem assiste e aplaude. Cerca de 44 mil visitantes ao longo de quatro dias viveram a moda portuguesa. A festa terminou neste sábado.