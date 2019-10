Envelhecer: “Desculpem lá, mas eu não me trocava por dois de 42 anos”

Gabriela e Henrique Cruz têm 71 anos. Estão casados há 53 e reformaram-se ambos em 2002. “Reformámo-nos no último ano em que pudemos vir para casa com 36 anos de serviço e sem cortes, que era como acontecia antes na Função Pública”. Henrique era inspector da Segurança Social, Gabriela chefe de secretaria da Escola Secundária do Monte da Caparica, em Almada.

