Hospital de Guimarães tem sala para tratamentos cardíacos fechada há um ano

As obras estão prontas desde Outubro de 2018. Mas até agora a unidade de cardiologia de intervenção e diagnóstico do Hospital de Guimarães, onde poderão ser tratados doentes que sofreram enfartes, continua sem funcionar por falta de autorização de entidades sob a alçada do Ministério da Saúde. O investimento, garantido por mecenas, rondou os 2,5 milhões de euros, entre obras e equipamento. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte diz que já tem um parecer concluído, mas há outros que ainda “estão a decorrer”.

