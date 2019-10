Escolas já podem contratar funcionários para substituir os que se ausentem por mais de 30 dias

As escolas já têm “luz verde” do Ministério da Educação (ME) para recorrerem às respectivas “bolsas de contratação” de assistentes operacionais, prometidas pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues em Fevereiro. Numa altura em que a escassez de funcionários tem levado ao encerramento de várias escolas, e em que, segundo a estimativa feito ao PÚBLICO pelo director da Associação Nacional de Directores e Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep), Filinto Lima, os assistentes operacionais ausentes por doença somam cerca de 10% do universo total, a possibilidade dada às escolas de substituir de forma célere quem se ausente por mais de 30 dias “é uma óptima notícia”.

