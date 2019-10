Luzes, câmara e acção (mas burocrática). Jovens deputados fazem balanço da estreia

A fachada da Assembleia da República vestiu-se de panos verdes e vermelhos, as cores da bandeira nacional, para dar as boas-vindas aos 230 deputados que esta sexta-feira se sentaram – alguns pela primeira vez - no hemiciclo. O dia arrancou com as formalidades exigidas: é preciso acolher os novos deputados e registar eventuais mudanças nos nomes que regressam. Entre os 230 parlamentares estão dez deputados com menos de 30 anos. Destes, sete estreiam-se no Parlamento: três do PSD, três do PS e uma deputada do PCP. O PÚBLICO cruzou-se com alguns deles enquanto cumpriam as burocracias e descobriam os corredores de São Bento. Querem um Parlamento mais digital, influenciar a agenda e trazer os problemas das gerações mais jovens para uma Assembleia onde a média de idades é de 47 anos.

O acolhimento do primeiro dia foi feito no Salão Nobre, onde os deputados eram recebidos em quatro postos para introduzirem e actualizarem os dados. É preciso digitalizar o documento de identificação, receber o login e password, tirar uma fotografia, preencher o formulário electrónico de registo biográfico, o registo de interesses e escolher até o lugar de estacionamento. Na última mesa, os deputados recebem um saco de boas-vindas, onde está um exemplar da Constituição Portuguesa, um mapa da Assembleia da República e outros documentos relacionados com a legislação da Assembleia. Paralelamente, dois ecrãs vão transmitindo informações relativas ao Parlamento.

Ao PÚBLICO, Marlene Freire, uma das responsáveis pelo acolhimento dos deputados, conta que há uma preocupação maior em renovar os dados do site do Parlamento, muitos deles desactualizados e com algumas fotografias de deputados com mais de dez anos.

Apesar de este registo poder ser feito até dia 31, o entusiasmo e pressa dos deputados congestionou os corredores entre o salão e os Passos Perdidos durante quase duas horas.

Hugo Carvalho, de 28 anos, eleito pelo PSD, notou a “burocracia” da recepção. O deputado social-democrata, que se estreia no Parlamento, esteve nos três dos quatro postos espalhados pelo Salão Nobre, mas a morosidade do processo levou-o a adiar a sua conclusão.

Por isso, a geração com menos de 30 anos pede menos burocracia e mais sentido prático. “Talvez o dobro das salas da Assembleia da República para tratar disto resolvesse. Ou então metade dos deputados a fazer isto hoje de manhã”, atira Hugo Carvalho, na sua primeira sugestão dentro da Assembleia da República.

Alexandre Poço, de 27 anos, eleito pelo PSD, é também uma das novas vozes do Parlamento e diz estar consciente do trabalho que isso exige. “Como em tudo na vida precisamos de conquistar o nosso espaço, adoptando uma postura de trabalho e dedicação.”

Também Miguel Matos, de 25 anos, o deputado mais jovem desta legislatura e “de uma geração que nasceu com o digital”, como lembra, notou que há margem para melhorias. “Espero que no futuro, no primeiro dia, os deputados já tenham email, um computador portátil e gabinetes para poderem começar a trabalhar”, exemplificou. “Isso permitir-nos-ia analisar documentos para que segunda-feira pudéssemos já trabalhar com o eleitorado”. Para já, não sabe quando terá todas as ferramentas. “A ver vamos.”