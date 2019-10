Vox aposta na mobilização dos “espanholistas” com o empurrão da crise catalã

Com olho para o negócio, hora e meia antes do comício do Vox em Ávila (Castela e Leão) chegava o primeiro vendedor de bandeiras de Espanha: “Comprem para mostrar o vosso orgulho”, gritava enquanto agitava ferozmente um dos exemplares que trazia para venda. Na fila já havia mais de três centenas de potenciais clientes.

