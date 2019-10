Dormir num convento com luxos cinco estrelas

Sara sai rapidamente de trás do balcão para dar as boas-vindas e início à apresentação do espaço. Trata-se do antigo convento de Santo António, também conhecido por Ermida de Nossa Senhora do Seixo, à saída do Fundão, quando se começa a subir a serra da Gardunha. Na noite escura, já tínhamos antevisto a imagem de Nossa Senhora iluminada, no alto de um pedestal, à beira da estrada, de rosto virado para a serra da Estrela. Agora, sabemos por que ali se encontra. Fátima pode ser contada e recontada noutros pontos do país. Também ali a mãe de Jesus terá aparecido, possivelmente, a uma pastorinha.

