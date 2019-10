Monte Uluru: as imagens da última escalada ao monte australiano

Esta sexta-feira, centenas de pessoas deslocaram-se até ao coração do deserto australiano para subir, uma última vez, ao Monte Uluru. O dia 26 de Outubro marca o encerramento definitivo de escaladas ao monólito, o segundo maior do mundo.

Muitas pessoas tiveram de aguardar longas horas na fila, antes de receberem autorização para iniciarem a escalada. Nos últimos dias, as condições metereológicas atrasaram a subida ao Monte Uluru: as elevadas temperaturas, registadas na quarta e quinta-feira, e os ventos fortes, na sexta-feira e derradeiro dia de escalada, causaram alguns condicionamentos no acesso ao monólito.

A proibição foi anunciada em 2017 e tem como objectivo a preservação de um local que é sagrado para a comunidade aborígene anangu, os “proprietários tradicionais” deste monte.

Os seus mais de 300 metros de altura e oito quilómetros de diâmetro representam um desafio considerável, mas, todos os anos, centenas de milhares de pessoas acorriam ao Monte Uluru em busca de aventura. O monte, também conhecido pelas mudanças de cor que apresenta ao longo do dia, passará agora a ter de ser observado de baixo.