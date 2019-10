Governo quer animais a viajar sem contentor no transporte público

O Governo reserva para os comboios um papel central na descarbonização dos transportes. Para uma transição rumo a uma mobilidade sustentável “é assumida a prioridade ao transporte ferroviário em todo o país, como verdadeiro desígnio da legislatura”. Isto era o que prometia o PS no programa eleitoral e que foi transposto, tal e qual, para o programa de Governo que neste sábado foi levado à reunião do Conselho de Ministros do novo executivo liderado por António Costa.

Além de prometer que é para “manter a redução do preço dos passes sociais”, o Governo socialista que foi empossado neste sábado pretende “aumentar o investimento nas redes e serviços ferroviários”, porque “o caminho-de-ferro assume-se como a espinha dorsal das redes de transporte das áreas metropolitanas e facto de coesão territorial a nível nacional”.

Entre as muitas promessas ou propostas que o Governo inclui no seu programa de acção – a maioria das quais são definidas apenas em termos genéricos e sem qualquer indício sobre calendários ou formas de concretização – incluem-se medidas para fomentar o recurso ao transporte público. Promete-se “eliminar obstáculos ao transporte de bicicletas nos transportes públicos”, tal como o investimento em ciclovias e sistemas públicos de bicicletas partilhadas. E propõe-se também “facilitar o transporte de animais nos transportes públicos, sem necessidade de estes serem colocados em contentores”.