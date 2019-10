V. Setúbal despede treinador após mais um empate

A direcção do V. Setúbal anunciou neste sábado que prescindiu dos serviços do treinador Sandro Mendes. A decisão surgiu pouco depois do empate dos sadinos, em casa, diante do Marítimo, na 8.ª jornada da Liga.

Um golo marcado e apenas cinco sofridos. A prestação do V. Setúbal na Liga 2019-20 tem sido feita praticamente ponto a ponto e neste sábado, no Estádio do Bonfim, os sadinos arrecadaram mais um, graças a um nulo registado frente aos madeirenses.

O 0-0 desta ronda explica-se pelo reduzido número de oportunidades criadas no primeiro tempo (um remate de fora da área para cada lado, sensivelmente) e pela ineficácia de Hachadi (lançado aos 70’), que teve duas ocasiões soberanas. Do lado contrário, o Marítimo (que equipou de azul) teve no japonês Maeda a única origem de perigo para a baliza sadina.

No final, os números traduziram também o equilíbrio registado no rectângulo de jogo: 51% contra 49% de posse de bola a favor dos anfitriões, nove remates contra 11 e cinco pontapés de canto para cada lado.

Este resultado não permitiu ao Vitória afastar-se significativamente da zona de despromoção (está a três pontos do Paços de Ferreira) e não agradou à direcção do clube, que decidiu despedir o técnico Sandro Mendes, ao comando da equipa principal desde a época passada.