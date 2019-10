Sérgio Conceição espera Famalicão de qualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu este sábado querer “saltar para a liderança do campeonato”, no final do encontro com o Famalicão, deste domingo (17h30), no Estádio do Dragão, relativo à oitava jornada da I Liga… o que depende de uma vitória sobre o actual líder e do desfecho do Tondela-Benfica.

O técnico portista valorizou o trabalho desenvolvido pelos minhotos, salientando o facto de o Famalicão ser “a equipa sensação” do campeonato, que lidera com um ponto de vantagem sobre Benfica e FC Porto.

“Aproveito para dar os parabéns à estrutura e à equipa técnica do Famalicão”, adiantou Sérgio Conceição, surpreendido pela posição que o próximo adversário ocupa “por mérito” próprio, mas também “por demérito de quem luta pelo título”.

Centrado exclusivamente na vitória, Sérgio Conceição deixou claro que “do outro lado está uma equipa com qualidade” e com uma dinâmica bem definida: “Defensivamente, parece-me uma equipa competente. É bom defrontar o Famalicão no momento em que está e perante um estádio cheio”, referiu o treinador dos “dragões”.

Sérgio Conceição respondeu ainda a João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, que realçou o facto de os “dragões” não terem “pontos fracos, apenas pontos menos fortes”.

“Temos apenas pontos menos fortes? O João é simpático. É muito boa gente. É uma maneira bonita de dizer. Mas foi porque nós, no campeonato, ainda não sofremos golos em casa. Somos uma equipa forte em casa… e fora. Nós somos o FC Porto! É natural que ele nos veja num plano superior. Mas isso é na teoria. No relvado, as coisas podem não correr assim”, referiu.

O técnico portista não deixou passar em claro o facto de completar 300 jogos como treinador principal.

“O importante é desfrutar desses jogos e ganhar. Os jogos que ganho é que são importantes. Não vivo única e exclusivamente para isto, porque tenho uma família bastante grande, mas sou muito dedicado e apaixonado”, declarou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Pedro Sousa, por seu lado, pretende manter o Famalicão na liderança, dizendo que a equipa está preparada “para as dificuldades” e que não mudará nada do que tem sido feito até agora.

“É um orgulho, à oitava jornada, entrar no Dragão como primeiro classificado. Agora, quero sair no primeiro lugar”, reforça, ciente das contingências deste jogo.

“É uma equipa que respira Sérgio Conceição todos os minutos. Estamos preparados para as dificuldades e não vamos mudar em nada o que fazemos sempre”, garantiu.