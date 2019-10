Pulisic finalmente apareceu no Chelsea

Havia um nome que, até agora, tinha estado à margem da revolução jovem que Frank Lampard tem feito no Chelsea. Christian Pulisic, a última contratação milionária dos “blues” antes do castigo que os impediu de ir ao mercado no último Verão, ainda a fazer pouco ao lado de jovens da casa como Tammy Abraham ou Mason Mount, dois produtos da academia do Chelsea que têm aproveitado as oportunidades dadas pelo treinador. Mas neste sábado, o jovem avançado norte-americano finalmente deu uma amostra da sua tremenda qualidade, com três golos no triunfo do Chelsea por 2-4 em casa do Burnley, em jogo a contar para a décima jornada da Premier League inglesa.

Contratado no início de Janeiro deste ano ao Borussia de Dortmund por 64 milhões de euros, Pulisic ainda ficou na equipa alemã por empréstimo até ao final dessa época, antes de se juntar aos “blues” que, em 2019-20, apostaram num treinador inexperiente (Lampard) para fazer o possível com uma equipa cheia de juventude e impossibilitada de ir ao mercado. E Lampard tem colhido frutos (Abraham tem-se revelado um goleador de mão cheia, Mount já é internacional A), mas Pulisic continuava a parecer verde. Até este sábado, em que destruiu, sozinho, uma equipa que nunca é fácil de abater.

A colheita de golos do norte-americano começou aos 21’ e ainda teve mais um episódio antes do intervalo, aos 45’. Na segunda parte, Pulisic ainda fez mais um, aos 56’, com Willian a fazer o quarto e lançar o Chelsea em direcção ao que parecia ser uma goleada. Mas o Burnely ainda conseguiu minimizar os estragos, com os golos de Rodríguez (86') e McNeil (89').

Este triunfo deixou o Chelsea segurou no quarto lugar, com 20 pontos, a par do Leicester City, que também venceu nesta jornada - uma goleada de 9-0 ao Southampton.