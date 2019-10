Miguel Oliveira falha GP da Austrália

O português Miguel Oliveira não participará no Grande Prémio da Austrália de MotoGP, anúncio feito pela equipa Tech3 na sequência do relatório médico que confirmou a incapacidade física do piloto de Almada, após a queda sofrida neste sábado durante a quarta sessão de treinos livres, em Phillip Island.

“Começamos o dia com más notícias. Miguel foi declarado inapto para a competição devido às sequelas da queda violenta de que foi vítima”, explica a KTM numa pequena nota publicada nas redes sociais, alegando que as mãos de Miguel Oliveira terão perdido capacidade para aguentar a prova.

O piloto português tinha já referido essa debilidade: “Felizmente não parti nada. De momento, a minha mão é o maior problema”.