Inter de Milão falha regresso à liderança

O Inter de Milão desperdiçou neste sábado uma excelente oportunidade para regressar à liderança da Série A italiana, ao não conseguir melhor que um empate em casa (2-2) com o Parma. Depois do empate da Juventus com o Lecce, uma vitória devolveria os “nerazzurri” ao comando, mas tudo ficou na mesma. A Juventus lideram com 23 pontos, o Inter segue em segundo com 22, e, com os empates dos dois da frente, que pode aproveitar é a Atalanta, que segue em terceiro, com 17, defrontando neste domingo a Udinese.

O jogo até começou bem para a formação orientada por Antonio Conte, com Candreva a fazer o 1-0 aos 23’, mas o Parma só precisou de sete minutos para se colocar na frente. Aos 26’, o jovem extremo francês Karamoh, jogador emprestado pelo Inter, fez o empate (não festejou) e, aos 30’, foi dele a assistência para o 1-2, da autoria do experiente Gervinho.

O melhor que o Inter conseguiu tirar do jogo foi o empate, graças a um golo de Lukaku aos 50’, numa jogada que esteve muito tempo a ser objecto de revisão por parte do VAR - havia dúvidas em relação ao posicionamento dos dois jogadores envolvidos no lance, Candreva, que fez a assistência, e o avançado belga, mas o lance do empate foi validado.

Este foi o primeiro empate do Inter na Série A, sendo que os “nerazzuri” tinham perdido a liderança na jornada sete com uma derrota no Giuseppe Meazza frente à Juventus.