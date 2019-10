FC Porto ganha o primeiro clássico do campeonato

Já se sabia que, à 4.ª jornada, um dos dois ia perder a invencibilidade na Liga de basquetebol. No primeiro clássico do campeonato nacional da presente temporada, o FC Porto bateu o Benfica por 87-79, no Dragão Arena, e garantiu que vai continuar no comando da prova, agora com oito pontos.

Os “dragões” foram superiores nos três primeiros períodos da partida, chegando ao intervalo na frente do marcador com uma vantagem de seis pontos. Com Max Landis imparável nos lançamentos longos (converteu cinco em seis tentativas) e Tanner McGrew dominador nas tabelas e forte no último passe (nove ressaltos e sete assistências), a equipa de Moncho López controlou quase sempre as operações.

Só nos derradeiros minutos, e já depois de o FC Porto ter construído uma almofada pontual confortável, é que o Benfica conseguiu diminuir um pouco a diferença no marcador, que chegou a aproximar-se dos 20 pontos. Micah Downs, uma vez mais, foi o jogador em destaque nos “encarnados": fez 29 pontos e foi o melhor marcador do encontro.