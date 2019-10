Espectador ferido com gravidade após ser atropelado por veículo na Baja de Portalegre

Um homem de 62 anos ficou este sábado ferido com gravidade, após ter sido atropelado por um veículo participante na prova de todo-o-terreno Baja Portalegre 500, no concelho de Alter do Chão, disse à Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o incidente ocorreu às 11h15, quando um veículo participante na última prova do campeonato nacional se despistou junto ao cemitério de Chança, no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, tendo colhido a vítima, que integrava um grupo de pessoas que estava a assistir.

A fonte da GNR adiantou que o homem foi transportado para o hospital de Portalegre.

O porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, Ilídio Pinto Cardoso, disse à Lusa que o homem foi posteriormente transferido num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, em “estado muito grave”.

“A vítima sofreu vários traumatismos, torácico, abdominal, craniano e numa perna”, adiantou.

A Lusa contactou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, tendo indicado que a prova é da responsabilidade do Automóvel Clube de Portugal, não tendo qualquer informação sobre a ocorrência.