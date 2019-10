Brandon Stone novo líder, Tomás Silva o melhor português

O Algarve revela-se um ponto de viragem na época de Brandon Stone. O sul-africano de apenas 26 anos e já com três vitórias no European Tour, a última delas a valer-lhe um prémio de 1 milhão de euros (Open da Escócia, 2018) apresentou-se no 13.º Portugal Masters em modestos lugares na Race to Dubai do European Tour (148.º) e no ranking mundial (237.º), mas é o primeiro classificado isolado à partida, domingo, para a quarta última volta ao campo de Par 71 do Dom Pedro Victoria, em Vilamoura.

Tomás Silva tem vindo sempre a melhorar (70-68-66) e hoje subiu 34 posições para os 17.ºs, com 206 (-7), substituindo Tiago Cruz como o melhor português em prova. Este chegou a estar no quarto lugar e a duas pancadas do líder, quando ontem, na terceira volta, fez o seu terceiro birdie do dia no buraco 6, mas seria o último: finalizou com 73 (+2) descendo dos 9.ºs para os 33.ºs, que partilha com Ricardo Melo Gouveia (70-68-70). São os três portugueses em prova entre os 70 finalistas.

Brandon Stone é o segundo sul-africano a comandar esta edição depois de Louis De Jager no primeiro dia, tendo hoje destronando inglês Oliver Fisher ao registar o seu terceiro resultado consecutivo de 66 (-5) para um total de 198 (-15), o que lhe dá uma vantagem de dois shots sobre o ex-líder (65-65-70) e o também sul-africano Dean Burmester (70-65-65), ambos com 200 (-13).

“Hoje bati na bola incrivelmente bem, os meus ferros estão a funcionar na perfeição”, afirmou Stone, que nos primeiros 54 buracos fez apenas dois bogeys e um total de 17 birdies. “Estava difícil, com as bandeiras em posições complicadas, e eu tive a sorte de meter alguns putts na segunda metade do campo para compôr um bom resultado. Sinto-me confortável com o meu jogo e com o meu swing”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de Stone e Burmester, há mais sul-africanos na luta pela vitória – Justin Walters (65-66-71), George Coetzee (69-65-68) e Haydn Porteous (68-65-69) integram o quarteto dos 5.ºs juntamente com o sul-coreano Jeunghun Wang (66-65-71), todos com 202 (-11). O inglês Steven Brown é 4.º com 201 (69-67-65). O único duplo campeão do torneio e actual detentor do título, o inglês Tom Lewis, está um degrau abaixo com 203 (69-66-68), tal como o seu compatriota Matt Wallace (67-70-66), n.º 29 no ranking mundial.

Na China, Ricardo Santos é co-líder com o chinês Zheng-kai Bai à partida para a última volta do Foshan Open (500 mil dólares em prémios), penúltima prova da época no Challenge Tour.

Veja mais em www.golftattoo.com