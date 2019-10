Boavista evita primeira derrota graças a autogolo

Em superioridade numérica durante mais de uma hora, o Boavista esteve na iminência de perder, este sábado, em Moreira de Cónegos, a invencibilidade na Liga, salvando um ponto graças a um autogolo de Iago Santos, já nos dez minutos finais do encontro da oitava jornada da I Liga.

Com o empate (1-1) frente ao Moreirense — clube que quebrou uma série de três derrotas consecutivas no campeonato —, a equipa de Lito Vidigal (o técnico cumpriu um jogo de suspensão) não vence há cinco encontros (quatro na Liga), o que se reflecte na classificação, ficando ao alcance de Sporting e Santa Clara.

Apesar de a última vitória boavisteira em Moreira de Cónegos datar do ano do título de campeão nacional (para a Taça), os portuenses até estiveram perto de passar incólumes no Minho, depois de uma boa entrada em jogo, com Heriberto a rematar ao poste.

Mas um penálti de Ricardo Costa, instantes antes do apito para intervalo, condicionou toda a segunda metade, com os vimaranenses — reduzidos a 10 por expulsão (26’) de Halliche — a fecharem-se e a defenderem o resultado, na expectativa de marcarem um golo para encerrarem a discussão. O Boavista não desistiu e empatou, falhando um par de situações para vencer.