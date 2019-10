Bayern Munique vai passar a noite na liderança

A Bundesliga 1 estão muito congestionada na frente e a prova disso é que quem saiu líder deste sábado pode acabar o fim-de-semana em terceiro. Quem está, para já, na frente, é o Bayern Munique, que triunfou em casa por 2-1 frente ao Union Berlin em jogo a contar para a nona jornada e passou a ter 18 pontos.

Os bávaros tinham entrado nesta ronda em igualdade pontual com Borussia Dortmund e RB Leipzig, mas acabaram por ser os únicos deste trio a vencer - o Dortmund empatou (0-0) em Gelsenkirchen com o Schalke 04, enquanto o Leipzig, um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu (2-1) no terreno do Friburgo.

Mas esta liderança tem tudo para ser um estatuto temporário, já que o Bayern pode ser passado já no domingo por duas equipas, o Borussia Moenchengladbach (16 pontos), que recebe o Eintracht, e o Wolfsburgo (16), que recebe o Augsburgo.

No Allianz Arena, Bejamin Pavard (13') e Robert Lewandowski (53') marcaram para o Bayern, enquanto Poller marcou de penálti aos 86’ para o Union Berlin, que faz a sua estreia esta época na primeira divisão do futebol alemão.