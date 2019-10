A composição em tempo real de Rodrigo Amado galga fronteiras

Com o quarteto em que actua ao lado de McPhee, Corsano e Kessler, o saxofonista toca nos próximos dias em Coimba, Porto e Lisboa. É parte de uma digressão que o confirma como um dos nomes de ponta da música improvisada actual e fecha um ano com belíssimos discos assinados em duo com Corsano e com o trio The Attic.