Afinal, Bruna não está curada. Tribunal da Relação condena seguradora

O Tribunal da Relação de Guimarães condenou a Seguradoras Unidas a indemnizar e prestar apoio à funcionária da Media Markt de Braga que, a 30 de Março de 2010, foi vítima de uma descarga eléctrica proveniente de um aspirador, que uma cliente lhe pedira para verificar. Bruna Ribeiro apresenta, desde então, vários problemas de saúde, incluindo de locomoção, e vários especialistas reconheceram-lhe um índice de incapacidade de 80%, mas, por duas vezes, um juiz do Tribunal do Trabalho de Braga considerou que a mulher não tinha qualquer problema, proferindo uma sentença em que a considerava “curada, sem incapacidade”. A decisão do recurso agora conhecida dá razão à funcionária.

Continuar a ler