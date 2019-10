Veterinários e autarcas não se entendem sobre novas regras para animais domésticos

O cachorro estava dentro de um saco, num contentor do lixo, muito próximo da vila de Alcains, em Castelo Branco, quando foi encontrado por um morador. Era recém-nascido e a GNR levou-o para o centro de recolha municipal antes de voltar à vila, para tentar descobrir a sua origem. Numa casa próxima, encontraram uma cadela com sinais de ter tido crias há muito pouco tempo e a dona do animal, uma mulher de 63 anos, acabou por admitir que colocara o cachorro no contentor, por acreditar que ele estava morto. Uma justificação que não convenceu os militares. A mulher foi indiciada pelo crime de abandono de animal de companhia e o caso remetido ao Ministério Público.

