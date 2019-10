Jogador de 13 anos perde memória após agressões de colegas durante treino

Um jogador de futebol de 13 anos desmaiou e perdeu a memória, depois de ter sido agredido pelos colegas com pancadas no pescoço durante um treino, por ordem do técnico do clube. A situação ocorreu na noite de segunda-feira, durante o treino da equipa de iniciados do Sport Clube de Freamunde (Paços de Ferreira), e os pais do jovem vão apresentar uma queixa-crime por agressão porque a direcção do clube não afastou o técnico, alegando que se tratou de “uma brincadeira”, segundo o Jornal de Notícias.

Treinador da equipa de iniciados desde Setembro passado, o técnico dividiu os jogadores em grupos para fazerem “meiinhos” (exercício sem que a bola de futebol é trocada pelos jovens posicionados em roda, tendo aquele que está no centro que a apanhar antes de 25 passes). A regra é: quem não alcançar este objectivo, leva"cachaços” (pancadas no pescoço) dos colegas.

Como o adolescente não conseguiu recuperar a bola, foi agredido na nuca, um ritual que serve para “promover o convívio" e ajudar a "criar um espírito de brincadeira entre os miúdos”, nas palavras do técnico. O jovem ainda continuou a treinar, mas 45 minutos depois, sentiu-se mal e desmaiou. Foi transportado pelos bombeiros para o hospital, onde lhe foi diagnosticada uma cervicalgia (dores que atingem a região do pescoço e cabeça) e uma equimose (hematoma), mas não se lembrava, sequer, de ter treinado.

Defendendo que houve violência excessiva autorizada pelo treinador, os pais do rapaz exigiram a sua demissão, mas a direcção do departamento de formação do Sporting Clube de Freamunde não o suspendeu, apesar de ter decidido pôr fim àquela prática.”Foi uma brincadeira. A pancada não foi dada com intenção de magoar. Entendemos que não podemos culpar nem o técnico nem os miúdos que deram o cachaço”, argumentou o director do clube ao JN.