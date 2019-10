Professores e juristas dominam um “Parlamento elitista”

Mudam-se as caras, mudam-se os líderes, mas pouco se reconfigura no conjunto das profissões que dominam os lugares do Parlamento. No dia em que São Bento reabre as portas para arrancar a XIV legislatura, olhamos para a evolução dos perfis dos parlamentares. O que mudou desde a I legislatura, em 1976, até aos deputados que hoje regressam ou se estreiam na Assembleia da República? Mais equilibrado em género e em etnia, o Parlamento continua a receber mais professores e juristas e cada vez menos profissionais técnicos. Ouvido pelo PÚBLICO, André Freire, professor catedrático em Ciência Política, critica o desaparecimento dos operários das bancadas da Assembleia e fala de um “Parlamento elitista e longínquo” que não representa as classes sociais mais baixas.

