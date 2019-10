Nova líder parlamentar diz que CDS está habituado a resistir a “tempos difíceis”

Cecília Meireles foi eleita líder parlamentar do CDS, esta manhã, por unanimidade. A deputada, que se demitiu da vice-presidência do partido na sequência dos resultados eleitorais das últimas legislativas, comprometeu-se a trabalhar “todos os dias” para fazer vincar as posições do partido.

“Nós somos um partido habituado a resistir em tempos difíceis e agora com menos meios vamos trabalhar todos os dias”, disse Cecília Meireles aos jornalistas, depois de ser eleita com os votos favoráveis dos cinco deputados da bancada, um número que reduziu drasticamente face aos 18 da anterior legislatura.

Questionada sobre se irá trabalhar em conjunto com o PSD na Assembleia da República, tendo em conta os acordos feitos com o PS (descentralização e fundos estruturais), a nova líder parlamentar defendeu que essa colaboração sempre existiu. “Sempre trabalhámos bem com o PSD, não tenho razões para pensar o contrário”, disse, admitindo que houve casos em que o CDS se demarcou do acordo entre PSD e PS como o processo de descentralização que “correu mal”.

Como ideias-chave do posicionamento do CDS, Cecília Meireles defendeu a meritocracia. “Temos de ter um país em que se esforça e tem de ser compensado”, afirmou, elencando como as próximas batalhas o Orçamento do Estado mas também as questões da transparência e da justiça.

A nova líder parlamentar assinalou que estará em funções até ao próximo congresso em Janeiro e que está disponível para sair no caso de ser essa a vontade do próximo líder e do grupo parlamentar.