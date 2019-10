Montenegro deseja bom trabalho a deputados e diz que será o seu grupo parlamentar

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro desejou nesta sexta-feira um bom trabalho a todos os deputados sociais-democratas que iniciam funções, assegurando que, se for eleito presidente do partido, este será o seu grupo parlamentar.

“Desejo bom trabalho a todos os deputados do PSD que hoje iniciam funções. O Grupo Parlamentar do PSD representa-nos a todos e aos nossos eleitores. Hoje como militante, amanhã como Presidente, é o meu Grupo Parlamentar. Contarei com todos!”, escreveu na rede social Facebook.

A publicação foi feita na página “Por um PSD forte e capaz” que, de acordo com fonte da sua candidatura, não é a página oficial da mesma, mas a frase foi pedida a Luís Montenegro para assinalar o primeiro dia da XIV legislatura.

As eleições directas para escolher o novo presidente do PSD realizam-se em Janeiro e o Congresso em Fevereiro, com as datas concretas a serem marcadas no Conselho Nacional de 8 de Novembro, em Bragança.

Até agora, assumiram-se como candidatos à liderança do PSD o presidente Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.