No primeiro dia é que se começa a tentar legislar - mas só à esquerda

Será uma corrida entre PCP e Bloco para ver quem fica com o número 1 dos projectos de lei. Legislação laboral, salários, amianto, alterações climáticas são os primeiros assuntos a chegar à Mesa da Assembleia da República - e boa parte deles já hoje. O PCP entrega nesta sexta-feira um conjunto de 12 projectos de lei cujo teor o grupo parlamentar não quis revelar antecipadamente - apenas o fará em conferência de imprensa, no Parlamento a meio do dia. O mesmo acontece com o Bloco, que garante que vai entregar “vários projectos de lei que considera prioritários”, mas sem abrir o jogo.

