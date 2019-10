Assembleia da República já iniciou os trabalhos durante seis minutos e regressa à tarde

Os trabalhos da nova Assembleia da República já começaram. Foi a deputada Ana Catarina Mendes, do PS, quem se levantou, ligou o microfone pelas 10h08 e tomou a palavra por ser a representante do grupo parlamentar do partido mais votado.

A deputada desejou que todos os parlamentares cumpram “o que é o respeito pela instituição democrática da Assembleia da República”, representando o mandato para que foram eleitos. Ana Catarina Santos pediu a Eduardo Ferro Rodrigues que conduzisse os trabalhos e o deputado que o PS vai voltar a recandidatar a presidente do Parlamento subiu à mesa, aplaudido pelo PS e por boa parte dos deputados do PSD.

Ferro Rodrigues chamou os deputados Sofia Araújo (PS) e Duarte Pacheco (PSD), que também fizeram parte da Mesa da Assembleia na última legislatura. O deputado Duarte Pacheco, que assume há muitos anos a função de secretário da Mesa, leu o projecto de resolução da criação da Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi nessa altura, já com todos os deputados sentados no plenário, que entrou o deputado André Ventura e aconteceu o que o CDS-PP já antecipava. A deputada Ana Rita Bessa, que estava sentada na segunda fila da bancada, fez questão de se levantar para que o deputado do Chega se sentasse. Até passou para a fila de trás. Os deputados centristas fizeram questão de cumprimentar efusivamente André Ventura.

Os trabalhos estão agora suspensos até às 15h para que a comissão verifique a situação de todos os deputados, uma vez que há alguns que foram eleitos e acabam por não assumir o seu mandato, sendo substituídos pelos seguintes da lista.

Da parte da tarde far-se-á a eleição do presidente da Assembleia da República, assim como dos vice-presidentes, dos secretários da Mesa e do conselho de administração.