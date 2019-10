Ana Catarina Mendes eleita líder parlamentar com 91% dos votos

A nova líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendonça Mendes, foi eleita esta sexta-feira com 98 votos a favor, ou seja, 91% do universo de 108 deputados socialistas. Registaram-se oito votos contra, um nulo e um voto em branco.

Ana Catarina Mendes é a primeira mulher a liderar a bancada do PS e substitui Carlos César, presidente do PS e conselheiro de Estado.

A nova direcção da bancada socialista, que sobe de dez para doze membros, é composta pelos deputados Carlos Pereira, ex-presidente do PS Madeira, Constança Urbano de Sousa, ex-ministra da Administração Interna, Hugo Pires, deputado por Braga e secretário nacional para a organização do partido, Hortense Martins, cabeça de lista em Castelo Branco.

Integram também a direcção da bancada José Luís Carneiro, deputado pelo Porto e futuro secretário-geral adjunto, João Paulo Correia, deputado pelo Porto e coordenador para a área financeira na anterior legislatura, Lara Martinho, eleita pelos Açores, Luís Testa, deputado por Portalegre e presidente da federação do PS neste distrito.

Também Maria Begonha, deputada por Braga e líder da JS, Marina Gonçalves, deputada por Viana do Castelo e ex-chefe de gabinete do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves, deputado por Lisboa e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, e Porfírio Silva, deputado por Aveiro e membro do secretariado nacional, foram eleitos como vices de Ana Catarina Mendes.

Além de Ana Catarina Mendes, transitam da anterior direcção da bancada: Carlos Pereira, João Paulo Correia, Lara Martinho e Pedro Delgado Alves.