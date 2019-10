Tecla, a “eco-casa” impressa em 3D que já está a nascer em Itália

Tecla nasceu da vontade de “dar uma resposta à urgência climática” e criar um modelo de “eco-casas”. Mas também da necessidade de “dar a toda a gente a oportunidade de ter uma casa, numa era em que o aumento da população provoca a falta de habitação”. Tecla é o protótipo de uma casa circular, criada unicamente com materiais reutilizáveis, recicláveis e locais — impressa em 3D e desenhada pelo gabinete italiano Mario Cucinella Architects, em conjunto com a Wasp, uma equipa de especialistas da tecnologia 3D.

O modelo, que começou a ser impresso em Setembro último, em Bolonha, Itália, e deverá estar finalizado no início de 2020, é o exemplo da rapidez do processo de construção. E a rapidez é precisamente uma das vantagens que o gabinete de arquitectos aponta: “Tem a capacidade de ser construída em muito menos tempo do que utilizando a tecnologia tradicional, ao mesmo tempo que produz menos resíduos e desperdício”, lê-se no site.

As preocupações por detrás do modelo estendem-se também às questões da sustentabilidade. “Precisamos de uma mudança de paradigma na arquitectura, que seja mais próxima das necessidades das pessoas”, escrevem os arquitectos. Por isso, a construção de Tecla prevê apenas a utilização de recursos do próprio local onde vai ser construída. A explicação é simples: “Na terra encontramos a resposta para a Terra.”

Concebida como uma “célula básica, cujas características podem ser modificadas de acordo com o clima e contexto local”, o modelo deverá criar um “novo conceito de viver”. E, acreditam os arquitectos, “tem potencial para se tornar a base de novas eco-cidades autónomas”, cuja construção se baseie numa estratégia sustentável, de eliminação de lixo e desperdício.

O desenho da casa prevê “uma área de convívio em espaço aberto e uma área de descanso com uma pequena casa de banho”. No exterior, há “um pequeno lago que alberga a água da chuva”, para que depois possa ser reutilizada para o jardim. O modelo deverá ser eficiente a nível energético, graças à utilização de painéis solares. “O objectivo final é fazer de Tecla o protótipo de uma casa completamente independente da rede eléctrica”, rematam.