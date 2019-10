Spray português para substituir plástico nos alimentos premiado em Bruxelas

Um spray criado por portugueses para substituir o plástico na conservação dos alimentos e reduzir as embalagens foi esta quinta-feira premiado em Bruxelas, no concurso de Inovação Social da Comissão Europeia, recebendo uma bolsa de 50 mil euros.

Segundo informação do executivo comunitário enviada à agência Lusa, o projecto SpraySafe, promovido pelo Centro de Investigação de Montanha (CIMO) do Instituto Politécnico de Bragança, é um dos três vencedores deste ano do Concurso Europeu de Inovação Social.

O SpraySafe é um spray baseado em ingredientes naturais, sustentáveis e comestíveis que visa ser uma alternativa ao plástico usado para a conservação dos alimentos, como embalagens e outros recipientes, mantendo as características da comida e evitando a oxidação e a contaminação. É feito “a partir de extractos fenólicos de determinadas plantas”, explicava, em Janeiro, Isabel Ferreira, responsável pelo projecto e directora do Cimo. O objectivo é substituir “os plásticos e películas que utilizamos nos alimentos depois de abertos”, por uma alternativa “de origem natural” e, por isso, mais amiga do ambiente.

Nesta edição dos prémios de Inovação Social, destinada ao combate ao uso do plástico, foram também premiadas iniciativas de empreendedores da República Checa (que criaram um sistema de distribuição e comercialização circular de produtos alimentares e não-alimentares com embalagens reutilizáveis) e de Espanha (uma startup de biotecnologia que transforma resíduos orgânicos em plásticos biodegradáveis através da acção de bactérias).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto A equipa que criou o SafeSpray DR

Os três - que foram premiados entre 543 candidatos e de 10 finalistas - receberão uma bolsa de 50 mil euros da Comissão Europeia para a criação de soluções inovadoras para promoção da reutilização e reciclagem de plástico, incentivando ainda a mudanças de comportamento.

Mais populares A carregar...

Distinguido este ano foi ainda um programa de aprendizagem criado por austríacos para prestar auxílio a jovens migrantes altamente qualificados na sua integração no mercado de trabalho local, ao qual foi atribuído do Prémio de Impacto. O Prémio de Impacto é dado a um dos semifinalistas da edição do ano anterior do Concurso Europeu de Inovação como reconhecimento do impacto social positivo gerado pelo projecto desde o último concurso.