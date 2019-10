Cineclubes portugueses reúnem-se em encontro nacional em Novembro

A cultura cineclubista em Portugal estará em debate num encontro nacional entre os dias 8 e 10 de Novembro no Hotel das Termas da Curia, Anadia. Segundo a Federação Portuguesa de Cineclubes, este será o 24.º encontro nacional e ficará marcado por dois temas: “Os desafios da exibição não comercial e o desenvolvimento crítico da cinefilia”, dentro destes espaços de cinefilia.

No encontro estarão, entre outros, representantes dos cineclubes de Avanca, de Tomar, de Abrantes e da Bairrada, e do Centro de Estudos Cinematográficos. Será ainda realizada a assembleia da Federação Internacional de Cineclubes.

De acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual, a exibição cinematográfica em cineclubes registou 52.291 espectadores em 2018, quase metade dos 90.571 espectadores contabilizados em 2017.

O primeiro Encontro Nacional de Cineclubes aconteceu em 1955 em Coimbra, numa altura em que a ditadura do Estado Novo “procurava silenciar um movimento cada vez mais inconformado com a política cultural do regime”, lê-se na resenha histórica feita pela federação.

Em 1959, deveria ter acontecido outro encontro nacional em Torres Vedras, mas foi proibido pela PIDE (polícia política do Estado Novo). Só voltou a haver encontros nacionais pouco depois da revolução de Abril de 1974. Na página oficial, a federação portuguesa reúne dados de 30 cineclubes espalhados pelo país