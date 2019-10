Ser Voluntário... na Make-A-Wish Portugal

Área Geográfica: Nacional

Tema: Crianças e Jovens

A Make-A-Wish Portugal, criada em 2007, afiliada portuguesa da Make-A-Wish Internacional, é uma instituição particular de solidariedade social, que realiza desejos que ajudam a transformar a vida de crianças e jovens que sofrem de doenças graves.

Com sede em Lisboa, a acção da Make-A-Wish cobre todo o território nacional, através de cerca de 250 voluntários. É desta forma que a Make-A-Wish Portugal trabalha uma acção nacional com impacto local, com foco na realização de desejos a crianças e jovens, entre os 3 até aos 17 anos, que sofrem de doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.

O desejo de uma criança portuguesa é totalmente captado, organizado e financiado pela Make-A-Wish Portugal, com o apoio dos seus parceiros e doadores. É também, e em simultâneo, prestado apoio a outras afiliadas quando o desejo de uma criança estrangeira é realizado em território português. Para que os desejos das crianças não fiquem limitados ao território nacional, a Make-A-Wish Portugal usufrui igualmente da rede de apoio das restantes afiliadas a nível internacional.

Contactos Telefone: 21 356 20 82

Email: [email protected]

Qual o impacto da Make-A-Wish Portugal?

Desde o início da sua história, a Make-A-Wish Internacional já realizou cerca de 450 mil desejos capazes de transformar a vida de crianças e jovens com doenças graves. Em 2017, foram realizados mais de 30 mil desejos, com a ajuda de mais de 40 mil voluntários. Em Portugal, desde a sua criação, já foram realizados mais de 1300 desejos. Existem, em média, cerca de 150 desejos a aguardar realização.

Como posso ajudar?

Voluntário “Realizador de desejos”: Apoio no processo de realização de desejos, acompanhamento do desejo, interacção com a família da criança e presença no dia da realização;

Apoio em eventos em que a Make-A-Wish é parceira, ajudando a divulgar a causa e missão da organização;

Fotografia: registo fotográfico das acções de realização de desejos e/ou eventos

Apoio administrativo no escritório: logística, contabilidade, organização de inventário.

O que precisam de mim?

O voluntário deve acompanhar todo o processo de desejo, que é sempre indefinido, dependendo das condições de saúde das crianças. Deverá existir um compromisso e o foco de todo o trabalho desenvolvido é sempre a criança.