Militares e regalias

Numa carta ao director que li no PÚBLICO de 6 de Outubro, pág. 10, do militar José Simões, intitulada “Tancos, os militares e os políticos”, é atribuída a Teresa de Sousa a afirmação de que “os militares, ainda hoje, auferem de muitas regalias”, não especificando quais… Julgando-a até ao presente pessoa e jornalista com maturidade e bom-senso suficientes para não produzir de ânimo leve tal afirmação que, até prova em contrário, considero abusiva e descabida, reitero-lhe novamente que tenha a maçada de fazer o favor de me informar de forma “detalhada, objectiva e concreta” quais são as “muitas regalias” que no seu entender os militares ainda hoje auferem e que ignoro absolutamente, para delas poder usufruir e tirar pleno partido. Caso não queira ter a maçada de o fazer, permito-me, lamentando profundamente, poder concluir e considerar a sua afirmação sem adequado fundamento, portanto gratuita e mesmo afrontosa. Há 45 anos em 25 de Abril, era eu um jovem Tenente da EPI/Mafra e, na rua, tudo arrisquei dando o meu contributo para vivermos de forma livre e responsável, sem nada pedir ou receber em troca. Em nome desta “responsabilidade” que pratico e exijo, repito-lhe o meu pedido, agora por esta via: Quais são as muitas regalias que tenho e que de todo desconheço?

José Duarte Mousinho, Mafra

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Os donos disto tudo”

Da gente nova que foi convidada para colaborar no PÚBLICO, de salientar os textos da professora de economia na Nova SBE, Susana Peralta, que, de forma imparcial, séria e elucidativa faz abordagens de âmbito político e económico que acabam por ter reflexos no nosso viver colectivo, alertando-nos para situações que lesam e prejudicam os cidadãos enquanto contribuintes. O texto com o título em epígrafe, publicado a 18 de Outubro, é exemplo da promiscuidade dos políticos com empresas e vice-versa. Afirma, e bem, Susana Peralta na parte final do seu artigo :”(…) existe um sério problema de governance, que mistura o mundo das empresas com o mundo da política numa teia de interesses que serve quem dela beneficia e nos prejudica colectivamente. A razão para as empresas nomearem pessoas com ligações políticas é simples: lucrar através do tráfico de influências. Há muitos estudos recentes que mostram que as ligações à política aumentam os contratos com o sector público e a probabilidade de as empresas serem salvas da falência pelo governo. Parece-lhe familiar? Então, por favor, indigne-se!”. De que serve a nossa indignação, Susana Peralta? Os sucessivos governos que temos não se preocupam nem conseguem açaimar “os donos disto tudo”! Como afirmava António Guerreiro, também no PÚBLICO: “As televisões, os jornais e as redes sociais oferecem um palco onde se desenrolam as representações dos indignados em sessões contínuas. O triunfo da indignação é o triunfo de uma improdutividade fundamental”. Não deveria ser no caso exposto por Susana Peralta.

António Cândido Miguéis, Vila Real