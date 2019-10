Quatro detidos na investigação à morte das 39 pessoas encontradas num camião

A polícia britânica fez esta sexta-feira uma quarta detenção por suspeitas de envolvimento no caso das 39 pessoas encontradas dentro contentor de um camião em Essex, no Sul de Inglaterra.

Um homem de 48 anos, natural da Irlanda do Norte, e um casal de 38 anos, residente em Warrington, Inglaterra, foram detidos por suspeita de tráfico de pessoas e de homicídio culposo. O norte-irlandês foi detido no aeroporto de Stansted, em Londres, enquanto o casal foi detido durante buscas domiciliárias. Segundo avança o jornal britânico The Guardian, a mulher de 38 anos seria a proprietária do camião. O marido, director de uma empresa de transportes, alega que o veículo foi vendido há mais de um ano a uma empresa do condado de​ Monaghan, na Irlanda do Norte, perto da residência de Mo Robinson, o condutor do camião. A polícia britânica continua a interrogar Robinson, detido na quarta-feira, depois de ter realizado buscas em duas residências na Irlanda do Norte.

Num momento em que especialistas forenses começam o processo de identificação das vítimas, a embaixada vietnamita em Londres afirmou que pelo menos dez famílias já tinham entrado em contacto com os serviços da embaixada para reportar o desaparecimento de familiares, o que aumenta a suspeita de que poderão encontrar-se entre os 39 mortos. Segundo a agência Reuters, entre as vítimas pode estar Pham Thi Tra My, uma cidadã vietnamita de 26 anos. A jovem terá enviado uma mensagem de texto à sua mãe por volta da hora em que o camião estava a fazer a travessia entre a Bélgica e a Grã-Bretanha.

“Lamento muito, mãe e pai. A minha viagem para o estrangeiro não correu bem. Eu amo-vos muito. Não consigo respirar. Sou da cidade de Nghen, na província de Ha Tinh, no Vietname. Desculpa, mãe”, lia-se na mensagem divulgada pela Human Rights Space, uma associação cívica vietnamita e à qual a agência noticiosa teve acesso. A mesma associação afirmou que a jovem tinha viajado para a China e que de lá planeava ir para França e só depois para Inglaterra.

Na quinta-feira tinha sido noticiado que os 39 corpos encontrados no camião eram de cidadãos chineses. Na quarta-feira, a polícia britânica encontrou 38 adultos e um adolescente no referido camião, abandonado no Parque Industrial de Waterglade, no Essex, localizado a cerca de 30 quilómetros a Leste de Londres.

O atrelado do veículo, registado na Bulgária, terá viajado desde Zeebrugge, na Bélgica, até Purfleet, em Essex. O camião, no entanto, terá vindo da Irlanda do Norte. Também durante a tarde de quarta-feira, a polícia localizou um segundo camião com nove pessoas, todas vivas, no condado de Kent. Não se sabe se os dois casos estão relacionados.