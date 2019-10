Isabel terá morrido sozinha em casa há 15 anos, mas só agora foi encontrada

Uma mulher de 78 anos foi esta terça-feira encontrada morta no seu apartamento em Madrid. Isabel Rivera Molina ​tinha morrido de causas naturais, em Setembro de 2004, há mais de 15 anos. Foi na rua José del Hierro, no distrito de Ciudad Lineal da capital espanhola, que a mulher foi encontrada na tarde de terça-feira pelos bombeiros de Madrid e pela Polícia Nacional, revela o El País.

A denúncia da ausência de Isabel foi feita por uma sobrinha que contactou a polícia. Também os vizinhos já tinham pedido que os agentes entrassem em casa da mulher que vivia sozinha, dizendo que a última vez que a haviam visto tinha sido em Setembro de 2004. Os restantes inquilinos do prédio não ouviam movimentos há mais de uma década vindos do apartamento B do segundo andar. Mais: ninguém entrava ou saía da habitação.

Quando os agentes se dirigiram a casa da mulher, não conseguiram aceder ao interior da habitação: a porta estava trancada e a chave encontrava-se na parte de dentro da fechadura. Os bombeiros foram então chamados ao local e conseguiram entrar atrás de uma janela semiaberta que dava acesso a um pequeno terraço. A família esteve também a acompanhar a polícia e os esforços para entrar na casa.

De acordo com o El Mundo, que avançou inicialmente com a história, Isabel foi encontrada na casa de banho da habitação onde morava sozinha depois da morte do seu marido, um arquitecto, e o casal nunca teve filhos. As primeiras perícias da polícia revelaram que a mulher pode estar morta há pelo menos 14 anos (e no máximo há 16 anos) e o seu corpo já se encontrava mumificado quando foi encontrado. Devido à humidade da habitação e a uma fenda na ventilação, o corpo não se chegou a decompor e foi iniciado o “processo de conservação cadavérica”.

Como explica o diário espanhol, Isabel não manteve ao longo dos anos qualquer tipo de relacionamento com os seus familiares, daí que o seu “desaparecimento” tenha passado despercebido. Ainda assim, era comum receber chamadas de alguns vizinhos ou de membros da sua família — chegou a receber chamadas da polícia que nunca chegaram a ser atendidas. Os restantes moradores do prédio já se tinham queixado do forte cheiro que saía daquela habitação. Além disso, Isabel era também proprietária do imóvel, o que significa que ao longo dos anos o dono do prédio não lhe apareceu à porta para cobrar a renda mensal.

O facto de se terem passado 15 anos sem que ninguém perguntasse por Isabel, nem mesmo os membros da sua família, chamou a atenção dos agentes. O caso está a ser investigado.

Uma caso semelhante aconteceu em Portugal, no ano de 2011, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra. O cadáver de Augusta Duarte Martinho jazia há nove anos no chão da cozinha do seu apartamento onde vivia, na Rinchoa. Foi devido a uma dívida por liquidar nas Finanças e uma ordem de execução de uma penhora que o cadáver acabou por ser encontrado em 2002. Os vizinhos e familiares julgavam-na desaparecida e participaram o caso às autoridades, mas ninguém investigou.