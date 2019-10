Petição com mais de 750 assinaturas pede obras urgentes em esquadra lisboeta

Uma petição a exigir obras profundas urgentes no edifício da Esquadra 42 da PSP, na freguesia de Carnide, em Lisboa, encerrada este mês por falta de condições, tinha nesta sexta-feira à tarde ultrapassado as 750 assinaturas.

Na petição, dirigida ao Ministério da Administração Interna e à Câmara Municipal de Lisboa, a população e a Junta de Freguesia de Carnide pedem que estas entidades “tomem, com a máxima urgência, as medidas necessárias” para a realização de obras profundas no edifício.

A esquadra não abriu em 16 de Outubro depois de, na véspera, ter sido divulgado que um relatório da delegada de saúde apontava para a falta de condições, relacionadas com questões de higiene e de saneamento.

Na petição, iniciada na quarta-feira, os signatários consideram que a Esquadra 42 “realiza em Carnide um imprescindível trabalho de proximidade para garantir a sua segurança” e lembram que a população “tem sido unânime ao afirmar a necessidade de manter activa esta Esquadra na freguesia e a urgência de assegurar as devidas condições ao espaço que a acolhe”.

Depois do encerramento, o efectivo da esquadra, com cerca de 70 elementos, foi transferido para a Esquadra do Bairro Padre Cruz, também na freguesia, salientam os peticionários, realçando, contudo que é importante que possam regressar à Esquadra 42.

A mesma esquadra de Carnide já tinha estado encerrada no final de Março deste ano para controlo de uma praga de baratas.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, fonte da Direcção Nacional da PSP afirmou, na altura do encerramento de Outubro, que a esquadra se manterá encerrada “até à realização das obras necessárias”.

“O policiamento da área da esquadra de Carnide continuará a ser garantido pela 3.ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa e o atendimento ao público está assegurado no posto de atendimento do Centro Comercial Colombo, que se situa a cerca de 200 metros”, entre as 08:30 e as 24:00, conclui a nota.